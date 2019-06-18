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Вторник, 18 июня 2019, 13:54 мск

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МИД Сербии осудил дипломата за призыв сжечь православный храм вместе с прихожанами

Глава МИД Сербии Ивица Дачич. Фото: alo.rs

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич подверг жесткой критике высказывание дипломатического представителя Черногории в Турции Мирны Никчевич, которая ранее заявила, что «сожгла бы Храм Христова Воскресения в Подгорице» и тех, кто устроил возле него митинг в защиту Сербской православной церкви в Черногории.

Дачич назвал ее слова постыдными и подчеркнул, что в отношении Никчевич необходимо принять меры.

«Это заявление постыдно и непозволительно. Тот, кто способен в ХХI веке на подобные высказывания, должен понести соответствующее наказание. Если бы какой-то дипломат из Сербии сказал, что хочет сжечь черногорцев или кого-то другого, различные организации сразу бы отреагировали и осудили бы такой поступок», – подчеркнул сербский министр, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По словам Дачича, сербские дипломаты никогда бы себе не позволили подобного, а в противном случае прекратили бы карьеру в дипломатии. «Сербия – это свободная страна, где у граждан есть возможность свободно собираться на публичных митингах. Подобные угрозы красноречиво свидетельствуют о государстве, которое представляет советница посла», – заключил шеф сербской дипломатии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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