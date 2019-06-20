На севере Косова официально сменилась власть

Сегодня в мэриях четырёх городов севера Косово и Метохии победившие на выборах 19 мая кандидаты «Сербского списка» официально вступили в должности глав. В Северной Митровице, Звечане, Зубином Потоке и Лепосавиче состоялись торжественные заседания, на которых избранные в мае главы этих сербских общин официально приступили к своим обязанностям. Присягу принесли руководители Горан Ракич, Вучина Янкович, Срджан Вулович и Зоран Тодич.

Ракич после торжественного заседания сообщил журналистам, что все решения, которые касаются защиты прав и интересов сербского народа, будут приняты, как и всегда, после консультаций с правительством Сербии и президентом Александром Вучичем.

Новоизбранный глава Северной Митровицы также пообещал честно, беспристрастно и добросовестно исполнять свои обязанности и использовать своё положение, чтобы обеспечить мирную жизнь всем гражданам. Он поблагодарил жителей муниципалитета за оказанное доверие и пообещал служить во благо народа. «Быть первыми в нашей работе, делать жизнь наших сограждан лучше – это наша общая огромная обязанность», – сказал Ракич.

На заседании присутствовали 14 депутатов, а также министр администрации местного самоуправления Адрияна Ходжич, представители Евросоюза и КФОРа.

Результаты внеочередных выборов глав общин в четырёх сербских городах севера Косово и Метохии избирательная комиссия подтвердила 23 мая. Выборы были назначены после того, как главы общин Звечан, Северная Митровица, Зубин Поток и Лепосавич в конце ноября ушли в отставку после решения «правительства» так называемого суверенного государства Косово ввести стопроцентные таможенные пошлины на товары из Сербии.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 18.06.19

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