Сербская оппозиция готова объявить новый бойкот

Представители сербской оппозиции призывают к бойкоту предстоящих парламентских выборов, назначенных на весну будущего года. Такие заявления прозвучали на очередном митинге «1 из 5 миллионов», организованный в Белграде оппозиционным блоком «Союз за Сербию», передает «Балканист.ру».

«Сам в них участвуй!» – заявил в адрес президента Сербии и лидера Сербской прогрессивной партии Александра Вучича бывший активист радикального движения «Отпор» Срджан Миливоевич.

В то же время представитель Народной партии, также входящей в коалицию «Союз за Сербию», Никола Йованович сообщил, что оппозиция все же готова участвовать в выборах и даже может победить при условии, что выборы будут «прозрачными и демократическими».

После выступления колонна из нескольких десятков человек прошла маршем по центру сербской столицы, снимая себя на телефоны и выкладывая в соцсети снимки в попытках доказать массовость шествия.

Комментарии пользователей социальных сетей были весьма критическими. «Конечно, они зовут бойкотировать выборы, ведь им никогда не перейти пятипроцентный порог!», «С каждым протестом все меньше и меньше народу, какой позор!», «Пусть гуляют, поправляют свое явно нарушенное здоровье», «Протесты пора штрафовать!», «Значит, только если победят, то выборы будут считаться честными? Как малые дети, ей-богу!» – высмеяли читатели редеющие ряды сербских оппозиционеров.

Сербские СМИ отмечают, что на пропрезидентском митинге «Будущее Сербии» в Сомборе, который проходил в то же время, что и белградский – у оппозиции, собралось более 10 тысяч человек, что в несколько раз превысило количество столичных протестующих.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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