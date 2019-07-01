Посол РФ в Сербии: Москва поддержит договор Белграда и Приштины, одобренный СБ ООН

Россия выступает за соглашение Белграда и Приштины, одобренное Советом безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН). Об этом сообщил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью «Спутнику». Он подчеркнул, что только такой договор может поставить точку в косовском вопросе и обеспечить долгосрочное решение проблем стабильности в регионе.

При этом российский дипломат обратил внимание, что «давление Запада на Сербию очевидно, США и их союзники поддерживают Косово, чтобы сохранять напряженную обстановку в регионе».

«Запад, а прежде всего Вашингтон, поддерживает исключительно косовских албанцев, их военные структуры и действия по созданию собственной армии, которые не то что не находятся в рамках закона, но и представляют собой явное намерение увеличить напряжение в регионе»,– подчеркнул Боцан-Харченко и выразил надежду, что эта ситуация с Косово не перерастет в серьёзный конфликт.

«Надеюсь, Европа увидит, что ситуация развивается в опасном направлении, и, если пустить её на самотёк, она может выйти из-под контроля и довести до опасных столкновений», – заявил посол РФ в Сербии.

Российский дипломат также сообщил, что Москва намерена всеми способами добиваться полного расследования нападения на российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова. Он заявил, что речь идёт о «неслыханном случае», степень дикости которого невиданна в мире. «Этот инцидент представляет собой агрессию в отношении гражданина Российской Федерации», – считает Боцан-Харченко.

В то же вресмя он выразил недоумение, почему со стороны Евросоюза не последовало никакой реакции по поводу нападения на Краснощекова. «Попытки любыми способами оправдать косовских албанцев не отвечают принципам человеческого отношения к сотруднику ООН, который успешно нёс свою службу в крайне тяжёлых условиях в рамках полномочий, данных ему Организацией Объединенных Наций», – сказал дипломат.

Кроме того, в интервью «Спутнику» Боцан-Харченко сообщил, что Россия предоставит Сербии кредит на сумму 172,5 млн евро. Это решение принято на основе договорённостей, достигнутых в ходе зимнего визита в Сербию президента РФ Владимира Путина. «Речь идёт о создании нового диспетчерского центра для сербских железных дорог и продолжении развития инфраструктуры», – уточнил российский дипломат.

Белград, Катарина Лане

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