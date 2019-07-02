США и Британия усиливают балканское направление

В дипломатических корпусах США и Великобритании произошли перестановки: страны перевели в Белград своих сотрудников, ранее работавших в посольствах в Москве, пишет сербская газета «Политика», публикацию которой цитирует «Балканист.ру»

В частности, как сообщается, шефом дипломатической миссии Великобритании в Белграде назначена Шен Маклауд, ранее – заместитель посла Великобритании в России. Также из Москвы в сербскую столицу прибывает Энтони Ф. Годфри, который указом президента США Дональда Трампа был назначен послом США в Сербии.

Как отмечает «Политика», когда в середине января этого года британское министерство иностранных дел сообщило о назначении Маклауд, стало ясно, какое значение придаёт Лондон своей дипломатической миссии в Белграде, а точнее – отношениям между Белградом и Москвой.

В Москве 56-летняя Маклауд работала ещё во времена распада Советского Союза – с 1988 по 1992 год. После этого она на непродолжительное время была переведена в Вильнюс на должность заместителя посла Великобритании в Литве, а позднее (с 1996 по 2000 год) работала в Гааге. В 2004 году дипломат вернулась в Москву в качестве политического советника, а после стала заместителем посла Великобритании. В российской столице она проработала три года. В 2009 году возглавила дипломатическую миссию в Чехии, проработав до 2013 года, откуда уехала в Вену, представлять британскую делегацию в ОБСЕ.

Маклауд сообщила в своём твиттере, что серьезно готовится к приезду в Сербию. «Вторую неделю регулярно занимаюсь сербским языком перед отъездом в Белград. Думаю, мне понадобится много советов Денниса Кифа (прежнего посла Великобритании в Сербии)», – отметила она.

Деннис Киф, кроме сербского, говорит ещё на нескольких языках и, конечно, мог бы проконсультировать Маклауд в вопросах, связанных с сербским языком», – пишет «Политика». Кроме того, по версии издания, они могли бы обменяться опытом и информацией о России, где Киф служил четыре года шефом дипломатической миссии. «Российские СМИ тогда упрекали Денниса Кифа в том, что он использует дипломатической статус в качестве дымовой завесы для своей разведывательной деятельности», – пишет «Политика».

Ранее сербские СМИ сообщали о российском усилении балканского направления. В частности, речь шла о назначении послом РФ в Сербии Александра Боцана-Харченко, который отлично знаком с ситуацией в юго-восточной Европе, так как возглавлял Четвёртый европейский департамент МИД РФ, который отвечает за связи не только со странами бывшей Югославии, но и с Албанией, Болгарией, Кипром, Грецией, Румынией и Турцией. Также дипломат был представителем России в тройке международных посредников по решению вопроса статуса Косово и Метохии. С 2009 по 2014 год он занимал должность посла Российской Федерации в Боснии и Герцеговине.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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