«Неприемлемо»: американский посол «напал» на сербских журналистов

Посол США в Сербии Кайл Скотт начал очередную кампанию против сербского издания «Информер» после публикации об одном из лидеров оппозиционного блока «Союз за Сербию» и партии «Двери» Бошко Обрадовиче, которые был VIP-гостем на праздновании Дня независимости в американском посольстве.

Американский посол недипломатично заявил в своём твиттере, что репортаж «Информера» о вечеринке в посольстве США «неприемлем». «Существуют разные способы информирования об одном и том же событии. Я бы хотел, чтобы все таблоиды занимались профессиональной журналистикой и перестали пытаться манипулировать и обманывать своих читателей дешевыми скандальными заголовками!» – подчеркнул Скотт и поделился со своими подписчиками фотографией обложки «Информера» с заголовком «Бошко Обрадович на побегушках у Скотта».

Это уже не первый выпад посла США на сербский таблоид. В мае 2017 года дипломат назвал репортеров и редакторов этого сербского издания «лживыми подонками». «Это не единственная и, вероятно, не последняя ложь, которую я читал в «Информере». Есть информация, а есть и так называемая информация из источников, о которых я понятия не имею. «Информер» – это самые обычные подонки», – заявил тогда американский посол.

Комментируя эти высказывания, бывший шеф сербской дипломатии Владислав Йованович отметил, что такое отношение американского посла, мягко говоря, выходит за рамки стандартной процедуры, принятой в дипломатических кругах.

«Скотт свою позицию должен высказать, прежде всего, своим американским властям, а когда он выносит это на публику, он отступает от обычной дипломатической практики, – подчеркнул Йованович.

При этом он обратил внимание, что западные дипломаты, работающие в Сербии, уже давно считают себя вправе делать и говорить то, что вообще не укладывается в рамки дипломатического кодекса. «Годами делают заявления, которые выходят за рамки дипломатических отношений, и, главное, на это никак не реагирует наша страна. Похоже, что подобное положение вещей становится нормой. Несмотря на это, нужно чтобы отреагировали наши Министерство иностранных дел и Союз журналистов Сербии и осудили заявления американского посла», – заявил Йованович.

Главный редактор «Информера» Драган Вучичевич со своей стороны подчеркнул, что нападение американского посла в очередной раз подтверждает правильность редакционной политики издания. «Когда на нас нападает Скотт – это значит, что мы на правильном пути. Скотт несколько последних месяцев открыто работал против государственных интересов Сербии и его нападение на «Информер» расцениваем как наилучший комплимент изданию. Пусть он выполняет свою работу, а мы будем делать свою», – сказал Вучичевич.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 08.07.19

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