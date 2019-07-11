Обыкновенный фашизм: сербская оппозиция себя дискредитировала

Сербская оппозиция использует «абсолютно фашистский метод классификации людей». Об этом заявил член Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович, комментируя статью президента страны Александра Вучича. «Мы имеем дело с теми, которые не терпит иного мнения. Александр Вучич своей статьей попал точно в цель», – считает политик, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Всё, что написал Александр Вучич, абсолютно точно. Оппозиционные СМИ опубликовали на днях результаты опроса Бюро по исследованию общественного мнения о том, кто голосует за правящую партию, а кто – за оппозицию. В нем они заявили, что только 7% высокообразованных людей голосуют за Сербскую прогрессивную партию, а остальных объявили «быдлом», – обратил внимание Джуканович.

Накануне президент Сербии в своей статье подробно описал, почему оппозиционеры позволяют себе делить население на «первосортных» людей, к которым они себя относят, и «второсортных». К последним, как пишет Вучич, сербская оппозиция отнесла тех, кто не голосовал за них на выборах.

«Оппозиционная элита называет глупцами тех, кто видит подъем экономики страны, которая раньше переживала упадок», – пишет, в частности, сербский лидер.

Вучич также напомнил, что нынешние лидеры оппозиции уже находились у власти, но потеряли чиновничьи места, позволяющие им разворовывать страну, и именно поэтому они сейчас стремятся вернуться «к кормушке».

Белград, слу4жба информации РИА «Новый День»

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