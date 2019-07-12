Приштина подложила албанские «кукушкины яйца»

Приштина, создавая общие дипломатические представительства с Албанией, пытается «подложить кукушкины яйца» государствам, которые не признали независимость самопровозглашенной республики Косово. Об этом заявил директор канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.

По его словам, в этом случае Албания, которая является признанным на международном уровне государством, используется в качестве полигона для размещения «поддельных дипломатов, поддельных государств».

«Сербия и Черногория были одним государством, поэтому у нас были совместные посольства, а Албания – отдельное государство от Сербии. Было бы неприемлемо, если бы кто-то рассматривал возможность того, что будет вести совместную дипломатическую деятельность с частью Сербии, которой является Косово», – сказал Джурич в эфире телеканала «Пинк».

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 11.07.19

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