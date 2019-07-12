Острая критика президента Сербии взбесила оппозицию

Резонансная статья президента Сербии Александра Вучича в защиту граждан, которых на днях оппозиция оскорбила унизительной «классификацией», спровоцировала активное обсуждение действий антиправительственных политиков. Шеф сербской дипломатии, глава Социалистической партии Сербии Ивица Дачич заявил, что недопустимо оскорблять политический выбор граждан страны.

«Социалистическая партия и Сербская Прогрессивная, лидером которой является Александр Вучич, никогда не поощряли деление Сербии и не унижали политический выбор кого-либо из граждан страны», – подчеркнул он в интервью телекомпании «Пинк».

По его оценке, оппозиция решилась на оскорбление граждан Сербии из-за своей непопулярности. «300 000 голосов не могут быть ценнее, чем миллион или полтора миллиона голосов, которые получает кто-то другой. Эта их ненависть по отношению к тем, кто имеет иную точку зрения, оскорбляет каждого», – заявил шеф сербской дипломатии.

Дичич считает, что оппозиция терроризирует не только тех, кто одобряет политику президента Вучича, но и своих же коллег, которые выступают против бойкота парламента или возражают против того, чтобы лидер Движения «Двери» Бошко Обрадович, прославившийся своими скандалами и нападениями на женщин, возглавлял оппозицию.

«Никогда не видел, чтобы их что-то задело настолько сильно, как это сделала статья Александра Вучича, который ткнул их в самую суть проблемы. Она заключается в том, что существует самопровозглашенная квазиэлита, объявившая себя ею потому, что их не выбрал народ», – констатировал Дачич.

Вместе с тем главный редактор одной из самых популярных в Сербии газет «Информер» Драган Вучичевич о своей стороны отметил, что истерика псевдоэлиты вызвана потому, что Вучич своим текстом заставил их посмотреть в зеркало.

«После статьи президента началась невероятно истерическая, безумная кампания. Что такого сказал о них президент? Обидел их как-то? Он что-то придумал, чего нет, или все же просто поставил перед ними зеркало? Он сказал, что страшные вещи они говорят о народе, презирая его и представляя себя какой-то элитой. Нечего на зеркало пенять», – заявил Вучичевич.

Директор телекомпании «Пинк» Желько Митрович, в свою очередь, опубликовал открытое письмо в адрес лидера оппозиционного блока «Союз за Сербию» Драгана Джиласа. В обращении он заявил, что Джилас «хочет монетизировать свое скудное политическое и купленное математическое образование, чтобы безоглядно обворовывать народ и Сербию». Митрович подчеркнул, что подобные действия с рук не сходят, и поэтому «сейчас все, кто осуждает Джиласа, для него кривозубые, необразованные и прикормленные властью».

«Сербия будет нормальной страной, где у всех равные шансы, а ты останешься там, где тебе место!» – заявил Митрович.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 12.07.19

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