Эмир Кустурица назвал рецепт сохранения сербского и русского народов

Всемирно известный режиссер и музыкант Эмир Кустурица считает, что русский и сербский народ способны себя сохранить, если продолжал отстаивать свои культурные ценности.

«Культура – одна из самых важных институций государства. Наша культура, сербская и русская, стоит особняком. Такие фестивали, как Kustendorf Classic, открывают двери будущего, они помогают нам, славянским народам, сохранить себя», – сказал Кустурица, открывая творческий форум в Дрвенграде на Мокрой горе, передает портал «Балканист.ру».

Режиссер уточнил, что «здесь главное – это сами музыканты, которые в будущем станут известными и авторитетными». «Этот фестиваль мы сделали для них. Именно ими и их талантом я так впечатлен. На следующий год победители конкурса будут играть с симфоническим оркестром, а, может быть, мы сделаем и джем-сессию вместе с No smoking orchestra», – сказал Кустурица.

В Дрвенграде сербский режиссер и музыкант проводит не только музыкальный, но и кинематографический и театральный фестивали, объединенные общим названием «Кустендорф», которое придумали в честь прозвища режиссёра – Кусты.

«Я готов расширить фестиваль на всю Евразию», – отметил также Кустурица.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 12.07.19

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