«Запутались»: предстоящие парламентские выборы раскололи сербскую оппозицию

Депутат от Демократической партии Сербии Балша Божович упрекнул лидеров оппозиционной коалиции «Союз за Сербию» в «безответственных заявлениях» о бойкоте предстоящих парламентских выборов, не обсудив это со всеми входящими в этот оппозиционный блок.

«Оппозиция запуталась. Некоторые предлагают вариант бойкотировать выборы. Это идея, которую следует серьезно обсудить в том случае, если мы не сможем добиться условий для проведения честных и свободных выборов. Безответственно, что отдельные представители оппозиции делают заявления о бойкоте, а мы все вместе это ещё не обсуждали», – заявил Божович в интервью сербскому еженедельнику «НИН».

Политик также отметил, что оппозиция почему-то боится обсудить бойкот, а для Демократической партии важен диалог с другими силами.

«Я не считаю других представителей оппозиции сомнительными участниками диалога только потому, что они думают иначе, чем лидеры «Союза за Сербию». На чтобы это было похоже, если бы мы все думали одинаково», – подчеркнул Божович.

По его словам, он не хотел бы, чтобы внутри оппозиционного блока «Союз за Сербию» была война между собой, которая мешает выполнению задач. «Я считаю, что конфликты нам не нужны, но нам нужны дебаты о том, каким образом мы собираемся победить Вучича», – заявил Божович.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 18.07.19

Политический кризис в Косове: албанские власти края не могут договориться между собой. / «Это подготовка к войне»: Приштина заявила о необходимости вооружаться. / Президент Франции готов поддержать Сербию в косовской проблеме. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»