«Полное отчаяние»: сербская оппозиция пытается прикрыться именем лучшего теннисиста мира

Знаменитый теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович оказался в центре политических интриг сербской оппозиции. Представители «Союза за Сербию» считают, что титулованный спортсмен должен стать их кандидатом на пост президента страны. Об этом заявил лидер партии «Новая Сербия» Велимир Илич.

«Сербии не будет лучше, пока Новак Джокович занимается спортом. Ему необходимо заняться политикой. Он бы стал настоящим президентом», – сказал Илич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Таким образом Илич косвенно подтвердил версию сербских СМИ, что лидер «Союза за Сербию» Драган Джилас «вербует» звезду мирового тенниса, чтобы под его прикрытием вернуться в политику на предстоящих президентских выборах.

О планах Джиласа привлечь Джоковича в качестве кандидата на пост президента Сербии от оппозиции ещё в мае этого года заявил бывший лидер Демократической партии Боян Пантич. Он открыто предложил оппозиции как можно скорее начать переговоры со знаменитым теннисистом.

Тогда же пресс-служба Новака Джоковича заявила сербскому изданию «Информер», что у них нет комментария по поводу этих заявлений. «Благодарим за вопрос, но Новак не будет это комментировать», – сообщили журналистам.

Аналитик Деян Вук Станкович идею оппозиционеров считает несостоятельной. «Заявления политических лузеров просто смешны. Джокович – чемпион. Его имя и репутация нужны оппозиции, чтобы прикрыть недостаток своей популярности и дурную славу», – подчеркнул эксперт.

Политолог Елена Вукотич полагает, что действия оппозиции свидетельствуют об осознании своей политической немощи и невозможности вернуться к власти на выборах. «Они пытаются отчаянно, любой ценой поднять свой политический рейтинг, поэтому хотят использовать известных личностей, чтобы привлечь внимание избирателей. Проблема в том, что этим знаменитостям оппозиция и её предложения не нужны», – считает Вукотич.

Представитель правящей Сербской прогрессивной партии Дарко Глишич со своей стороны отметил, что комментировать «таких несерьезных людей, как Велимир Илич» тяжело. «Если он думает, что снова сможет воровать, то он ошибается. А Новаку Джоковичу в следующие два года я желаю завоевать очередной «Большой шлем» и обойти на этом пути все преграды», – заявил политик.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 18.07.19

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