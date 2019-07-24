Макрон готов поддержать раздел Косова

Президент Франции Эммануэль Макрон в диалоге Белграда и Приштины может поддержать разделение Косово. Такое мнение высказал обозреватель телеканала France24 Лоран Руи, который, анализируя визит Макрона в Сербию на прошлой неделе, отметил, что французский лидер хочет серьезно заняться проблемой Косово.

По мнению Руи, в новых переговорах американцы будут на стороне Приштины, в то время как интересы сербов будут представлять французский президент Макрон. «В этом нет ничего нового. Об этом говорят с того момента, как Вучич и Тачи вышли на публику с идеей демаркации, но потом произошло введение пошлин на сербские товары, и все забылось. Теперь вопрос заключается в том, когда переговоры будут продолжены», – пояснил Руи.

Он также отметил, что «в Сербии идея демаркации все еще жива». «Кроме того, Франция тоже не отказалась от этой идеи. Это показывает разницу во взглядах с Германией, которая даже слышать не хочет о такой идее. Вот почему важно, чтобы эти две страны предварительно договорились. Для Макрона будет очень сложно согласовать свою позицию с Меркель в этом отношении», – подчеркнул Руи.

Комментируя прогнозы французского журналиста, бывший министр иностранных дел Сербии Владислав Йованович отметил, что это процесс, требующий времени, и который может привести к хорошим окончательным результатам для Сербии. «Прежде всего, нужно определить, что означает демаркация. Это здорово, если это разделение Косово на две основные части. Но если нам предлагается небольшая символическая территория на севере в обмен на признание независимости, это представляет собой капитуляцию. Я надеюсь, что другие мировые и европейские чиновники будут участвовать в процессе, потому что зачастую только Америка выносит «окончательный вердикт» на Балканах», – сказал Йованович.

Политолог Елена Вукоичич со своей стороны обратила внимание, что Европейский союз и Франция находятся под постоянным давлением Вашингтона, когда дело доходит до Косово. «В этом смысле следует понимать, чем вызвана европейская «толерантность» к этому квази-государственному творению («государство Косово»), которое является эпицентром преступности на «старом континенте». Если рассуждать логически, Европе и Франции, как одному из самых мощных государств Европейского союза, интересны стабильные и процветающие Балканы. Это, конечно же, невозможно реализовать с такими политиками, как Тачи и Харадинай, и такими их проектами, как «Великая Албания», – подчеркнула Вукоичич.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе во время визита в Белград президент Франции пообещал организовать новую официальную встречу представителей Белграда и Приштины, чтобы обеспечить условия для компромиссного решения по косовскому вопросу. Предполагается, что саммит пройдет в Париже в сентябре при участии канцлера Германии Ангелы Меркель. «На нас лежит ответственность за стабильность в регионе, мы должны поддержать вас в достижении соглашения», – подчеркивал президент Франции.

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