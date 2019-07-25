Федор Емельяненко отправился в паломничество по сербским святыням

Знаменитый российский борец смешанных единоборств Федор Емельяненко, находящийся сейчас на отдыхе в Сербии и в Республике Сербской (Босния и Герцеговина), совершает паломничество по святым местам. Спортсмен уже побывал в монастыре Раковица, где поклонился Патриарху Павлу.

Также экс-чемпион мира посетил монастырь Раваница. В своем аккаунте в «Инстаграме» он, в частности, отметил: «Поклонились мощам Царя Лазаря».

В селе Стари-Лединцы, расположенном недалеко от Нови-Сада, российский спортсмен познакомился с матушкой Теодорой. Монахиня занимается восстановлением средневекового храма, который принадлежал существовавшему когда-то монастырю Савинац. Емельяненко призвал православных христиан поддержать эту инициативу.

«Матушке необходима помощь, любой православный христианин может помочь в восстановлении храма», – отметил борец.

Вчера, 24 июля, Федор Емельяненко побывал в женском монастыре Ново-Хопово, расположенном на южном склоне Фрушкой горе, где поклонился мощам святого великомученика Феодора Тирона.

Как отмечает «Балканист.ру», в 2014 году Емельяненко оказал помощь жителям Сербии, пострадавшим во время сильного наводнения.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 25.07.19

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