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Пятница, 26 июля 2019, 15:44 мск

Новости Балканы

Сербская оппозиция объявила о смерти президента Сербии

Фото: predsednik.rs

Активисты оппозиции, которые угрожали детям президента Сербии Александра Вучича, сегодня совершили очередную провокацию: опубликовали объявление о смерти самого главы государства.

На своей странице в «Фейсбуке» некий пользователь Радош Королевский Санаторий Ковиляча опубликовал сделанное в фотошопе объявление о смерти сербского лидера.

«Покойся с миром, наш любимый Вучич, пусть ангелы тебя оберегают в котле с серой!», – говорится в этом сообщении.

Комментаторы ужаснулись этой публикации: «Тебя самого надо окунуть в серный котёл и лишить гражданства за то, что творишь!»

Ранее сегодня стало известно, что в городе Шабац была арестована женщина, которая в соцсетях угрожала детям президента Сербии.

Белград, Катарина Лане

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