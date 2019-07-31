В Приштине напуганы российской бронетехникой

Приштинские власти обеспокоены передачей бронетехники Россией Сербии. «Сербия снова стала малой Россией, и это беспокоит регион», – заявил «заместитель министра обороны» самопровозглашенной республики Косово Бурим Рамадани, возразив опасения относительно обеспечения безопасности на Балканах.

«Вооружение Сербии российским оружием с целью запугать регион в то же самое время стало русско-сербской местью НАТО и мировой демократии», – считает Рамадани, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Косовский «замминистра обороны» заявил, что долговременный мир на Балканах наступит только тогда, когда каждая страна региона вступит в Северо-Атлантический Альянс. «Присутствие НАТО на Балканах и вступление в него Хорватии, Албании, Черногории и недавно Северной Македонии помогло миру в регионе и его безопасности. Нам не нужна здесь малая Россия»,– подчеркнул Рамадани.

Портал «Коха» приводит слова бывшего командира Освободительной армии Косово Энвера Дуголи, который считает, что с помощью этого вооружения Сербия готовится вернуть себе утерянные территории. «Это нужно для возврата утерянных территорий, которые она до сих пор считает своими, включая их в свою Конституцию, как это происходит с Косово», – заявил он.

Как сообщал «Новый День», в начале этой недели российская бронетехника была передана в распоряжение сербской армии. На церемонии присутствовали посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и президент Сербии Александр Вучич, который поблагодарил главу российского государства Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу за оказанную сербской армии военную помощь.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 30.07.19

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