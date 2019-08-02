Выборы по-косовски: у власти все равно останутся военные преступники

Смена власти в самопровозглашенной республике Косово не повлияет на переговоры с Белградом о территориальной проблеме – «все равно, у власти будет кто-то из сепаратистов». Об этом заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.

«Очень вероятно, что они будут представлены кем-то из тех же, кто их представлял до сих пор. Белград будет придерживаться принципа, что диалог продолжится только тогда, когда отменят пошлины на товары из Сербии. А пока мы просто продолжаем помогать сербам в Косово», – сказал Джурич в интервью телекомпании РТС.

Комментируя информацию о том, что сербские суды выдвинули несколько уголовных обвинений против лиц, совершавших преступления в Косово, в том числе сербов, албанцев и цыган, Джурич сказал, что Белград всегда была последовательным, когда речь шла о наказании военных преступников, и это никогда не зависело от их национальности.

«Военные преступления не имеют срока давности, как думают некоторые сепаратисты. Я могу сказать, что я рад, что мы не отказываемся от преследования военных преступников, и они рано или поздно окажутся перед судом», – подчеркнул директор Канцелярии по делам Косово и Метохии.

Также Джурич отметил, что в отличие от «периода власти ДОС (Демократической оппозиции Сербии, которая находилась у власти в начале 2000-х)», Сербия сегодня не даёт обвиняемым в военных преступлениях статус защищённых свидетелей и не выпускает их по амнистии. «Те, кто совершил военные преступления, не должны гулять на свободе», – констатировал он.

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