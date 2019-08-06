США раскритиковали Сербию за российскую бронетехнику

Сербия не должна получать российское вооружение, если Белград действительно намерен вступать в Европейский Союз. Об этом заявил исполнительный вице-президент аналитического центра Atlantic Council (США) Дэймон Уилсон.

«Страна, которая идет в ЕС, не должна получать оружие из Москвы: это несовместимо», – заявил Уилсон в интервью «Голосу Америки», передает «Балканист.ру».

Отвечая на вопрос, посылает ли Сербия сигналы на Запад, приобретая российское вооружение, Уилсон сказал, что эти действия «вредны, безответственны и могут нанести ущерб целям страны». «Путь Сербии в ЕС лежит через нормализацию отношений с Косово, а не через оружие из Москвы. Косовский вопрос все еще открыт, однако мы в то же время наблюдаем и российские усилия, и сербские игры, и все эти противоречивые отношения», – сказал исполнительный вице-президент аналитического центра Atlantic Council.

Относительно внутриполитической обстановки в Сербии Уилсон заявил, что он «верит в Конституцию и демократические институты», но добавил, что «сербская оппозиция действует в сложных условиях». «Быть сербской оппозицией очень тяжело! Они в сложной ситуации, и я это понимаю. Мне не нравится, как всё освещается в средствах массовой информации Сербии, поэтому я говорю с вами. Я очень доволен работой, выполняемой редакцией «Голоса Америки» на сербском языке, я думаю то, что вы делаете, очень важно», – сказал Уилсон.

При этом американский аналитик вслед за заместителем помощника госсекретаря США Мэтью Палмером не одобрил намерения некоторых представителей сербской оппозиции бойкотировать предстоящие парламентские выборы. В частности, он подчеркнул, что «важно участвовать в гонке и бороться за политические идеи через доступные механизмы».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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