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Пятница, 9 августа 2019, 12:53 мск

Новости Балканы

«Кампания будет тяжелой»: президент Сербии анонсировал свое участие в выборах

Фото: predsednik.rs

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил свое намерение принять участие в предвыборной кампании правящей Сербской прогрессивной партии на предстоящих парламентских выборах.

«Для любого, кто стремится снискать доверие народа, кампания будет тяжёлой. Убеждён, что для нас она станет победной», – заявил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Комментируя действия политических оппонентов правящей партии, сербский лидер отметил, что «оппозиции будет нетрудно – ведь они будут делать то, что привыкли, а именно орать, ругаться, бросаться кирпичами и размахивать пилой».

В интервью телекомпании «Прва» Вучич также сказал, что честные и прозрачные условия избирательной кампании, о которых оппозиция так много говорит, на самом деле ей не важны, так как она стремится насильно навязать лишь свои условия.

Исполнительный директор Центра свободных выборов и демократии Боян Клачар считает, что нет законных препятствий для участия президента Сербии в предвыборной кампании. «С точки зрения Сербской Прогрессивной партии, участие Александра Вучича в кампании абсолютно логично и ожидаемо. Он – самый популярный политик правящей коалиции и станет стержнем кампании Сербской Прогрессивной партии», – уверен эксперт.

Предполагается, что точная дата выборов станет известна в сентябре. С большой долей вероятности парламентские выборы в Сербии состоятся в конце марта 2020 года.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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