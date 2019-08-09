«Это изменит облик Сербии»: Россия активно включилась в крупный инфраструктурный проект

Сегодня президент Сербии Александр Вучич и посол России Александр Боцан-Харченко посетили строящийся виадук «Чортановцы» между городами Стара-Пазова и Нови-Сад в рамках реализации проекта высокоскоростной железной дороги Белград – Будапешт.

В настоящее время строители из России и Сербии пробивают тоннель через гору Фрушка. На сегодня это крупнейшая строительная площадка в Европе. После того как высокоскоростная железная дорога будет построена, из сербской столицы до Нови-Сада, второго по величине города Сербии, можно будет доехать всего за 35 минут.

Основным подрядчиком проекта являются «Российские железные дороги». На строительстве тоннеля и виадука также работает российская компания «Мосметрострой», которая построила 190 станций Московского метрополитена.

Работы по прокладке участка железной дороги Стара Пазова – Нови-Сад оцениваются в 248 млн долларов. На пробивание тоннеля через гору Фрушка и строительство виадука было выделено 350 млн долларов.

Во время обхода строительной площадки сербский лидер отметил, что эта железная дорога будет иметь важное значение для экономики страны и ее граждан. «Я восхищаюсь вами и горжусь, что все это сделали. Горжусь и этим проектом, и сербскими рабочими, которые в нём участвуют. Это изменит облик Сербии, это изменит всё! Виадук у Чортановцев станет символом общего прогресса Сербии. Этот участок высокоскоростной дороги – одно из того лучшего, что есть в Сербии», – сказал Вучич, обратившись к строителям.

Посол РФ в Сербии в свою очередь отметил, что «для России – большая честь участвовать в этом проекте, масштабы которого величественны». «Эта величественная стройплощадка имеет европейское значение. Представители РЖД говорят, что планируют и дальше сотрудничать с Сербией, а это показывает, что у нас есть бесконечные возможности», – обратил внимание Боцан-Харченко.

«Железные дороги в России используются очень эффективно. Мы хотим, чтобы так было и у нас, в Сербии. Мы хотим идти в ногу с Европой и со всем миром!» – подчеркнул со своей стороны сербский лидер.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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