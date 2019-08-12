Сербская Дженнифер Лопес споет для Путина

Сербская певица Елена Томашевич, которая, по мнению поклонников, является двойником Дженнифер Лопес, выступит в Москве 17 августа на закрытии Пятых военных игр «Армия 2019», где будут присутствовать первые лица РФ.

«Выступление в московском парке «Патриот» для меня огромный вызов. Концерт обещает быть феерическим, несколько десятков тысяч зрителей придут на церемонию закрытия, среди них первые лица государства, министры и президент Путин!» – отметила Томашевич.

По ее словам, это выступление станет вершиной ее музыкальной карьеры. «Для меня исключительная честь принимать участие в этой церемонии, полагаю, что этот концерт станет одним из самых великолепных в моей карьере!» – подчеркнула певица.

Стоит отметить, что Елена Томашевич в России частый гость. Десять лет назад она выступала в Кремле, а в прошлом году приняла участие в фестивале «Русская мечта» в Крыму.

Пока артистка готовится к встрече с Путиным, ее супруг – сербский актер Иван Босильчич покоряет родной город российского президента. Он снимается в сериале «Казанова в России», действие которого проходит в Санкт-Петербурге.

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