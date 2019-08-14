«Косовская псевдогосударственность»: посол РФ в Сербии обрушился с критикой на заявление «Квинты»

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко раскритиковал заявление стран «Квинты» – коалиции Франции, Германии, Италии, Великобритании и США – о необходимости возобновить диалог Белграда и Приштины, в котором мировые лидеры призвали самопровозглашенное Косово отменить таможенные пошлины против Сербии, а Сербию – прекратить кампанию по отзыву признаний суверенитета Косово.

«Какое отношение имеет вопрос восстановления диалога к отзыву рядом стран признания односторонне провозглашенной независимости Косово? Это суверенное дело других государств, которые осознают несостоятельность косовской псевдогосударственности и несоответствие ее международному праву», – заявил Боцан-Харченко.

Российский дипломат напомнил, что никто из инициаторов этого заявления не протестовал против многочисленных попыток самопровозглашенной республики Косово «пролезть» в международные организации типа Интерпола и хотя бы таким способом легализовать свой суверенитет. «Никто не поставил задачу предотвратить проталкивание Косово в международные организации вопреки международному праву», – констатировал Боцан-Харченко.

Посол России в Сербии считает, что нужно использовать другие методы для возобновления переговоров между Белградом и Приштиной. И обращаться нужно в первую очередь к косовским властям, которые с молчаливого согласия мирового сообщества ввели в нарушение всех международных норм стопроцентные таможенные пошлины на сербские товары.

«Восстановить диалог можно только энергичной работой с Приштиной, оказанием давления на Приштину с целью отмены таможенных пошлин и недопущения силовых акций», – считает Боцан-Харченко.

Он также прокомментировал заявление, что возобновление диалога Белграда и Приштины будет способствовать «более широкой евроатлантической интеграции» обеих сторон. «Неясно, почему речь идет о евроатлантической интеграции. «Квинта» вновь игнорирует позицию Сербии о военно-политическом нейтралитете. Реальность такова, что предвступительные переговоры Белград ведет только с Евросоюзом», – подчеркнул дипломат.

Боцан-Харченко считает, что это заявление пяти стран было сделано с целью ещё раз надавить на Сербию. «Это заявление вряд ли можно отнести к таким, которые позволяют сказать: «Мы сделали все для восстановления диалога…» На наш взгляд, создаются предпосылки, чтобы в очередной раз объявить виновным в срыве диалога Белград. Налицо все хорошо известные подходы»,– заключил Боцан-Харченко.

Белград, Катарина Лане

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