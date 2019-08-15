«Что бы ни случилось, у них во всем виноваты сербы»: Белград жестко ответил на обвинения Приштины

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич подверг жесткой критике обвинения Приштины в «сербском нападении» на «дипломатическое представительство» самопровозглашенной республики Косово в Копенгагене. Он подчеркнул, что в реальности нет никаких поводов даже подозревать Сербию и ее граждан.

«Я обратился к нашим людям в Дании, и они меня заверили, что власти Дании к ним не обращались с подобной информацией, и никто из сербов не арестован и не подозревается. Такой информации нет», – сказал Дачич в интервью телекомпании «Прва», отметив, что «консульство» Приштины в Копенгагене находится напротив албанского посольства.

Шеф сербской дипломатии предположил, что слова косовского «министра иностранных дел» Беджета Паколли о «сербских бандитах и хулиганах» могли бы относиться к футбольным болельщикам «Црвены Звезды», которые приезжали на матч с датским «Копенгагеном», но это также не подтверждено. «Никакой информации нет, а болельщики, насколько мне известно, все вернулись домой», – обратил внимание Дачич.

В этой связи он также констатировал, что Приштина регулярно необоснованно обвиняет Сербию в разного рода происшествиях. «Что бы ни случилось, у них во всем виноваты сербы. Они каждый день жалуются на нашу агрессию», – пояснил Дачич, комментируя слова «министра иностранных дел» самопровозглашенной республики Косово о нападении сербов на «дипломатическое представительство» Приштины в Копенгагене.

Белград, Катарина Лане

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