Почетная рота сербской президентской гвардии примет участие в Параде Победы в Москве

Почетная рота сербской президентской гвардии примет участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая. Такая договоренность достигнута на встрече министров обороны РФ и Сербии Сергея Шойгу и Александра Вулина. Участники переговоров констатировали активное развитие военного сотрудничества.

Как сообщила пресс-служба главы сербского оборонного ведомства, министр обороны РФ выразил свое уважение президенту Сербии Александру Вучичу и его политике военного нейтралитета, а также пригласил сербского лидера и почетную роту принять участие в параде в честь 75-летия Победы. «Мы вместе победили, вместе должны и праздновать. Армия Сербии будет на Красной площади 9 мая вместе со своим Верховным главнокомандующим, со всеми остальными государствами-победителями, со всеми нами, кто боролся против фашизма, как представители свободных народов, которыми мы были тогда и которыми являемся сейчас», – цитирует «Российская газета» сообщение пресс-службы Вулина.

Сообщается, что сербский политик подарил своему российскому коллеге книги – «20-лет со дня агрессии НАТО в отношении СРЮ» и «Сербские командиры в русской армии», а также передал Шойгу приглашение посетить Белград, чтобы оценить достижения сербской армии. «Наш президент и верховный главнокомандующий Александр Вучич передает вам самые теплые приветствия и его личное приглашение приехать в Белград, в Сербию, чтобы лично увидеть, как ушла вперед армия Сербии благодаря вашему личному участию, стала более боеспособной», – заявил Вулин.

По его словам, «чем боеспособней армия Сербии, тем будет больше мира на Балканах». «Как вам известно, Сербия в военном смысле нейтральное государство, она такой и будет оставаться. Пока страной руководит президент Вучич, она не будет членом НАТО, она сама будет выбирать друзей и принимать решения, как ей поступать», – подчеркнул министр обороны Сербии.

По данным пресс-службы министерства обороны РФ, Сергей Шойгу отметил, что военное сотрудничество России и Сербии очень активно развивается, количество мероприятий растет ежегодно. «Довольно спокойно уверенно идет наше военно-техническое сотрудничество, несмотря на те препятствия, которые нам пытаются построить. Тем не менее, у нас все идет по плану. То, что мы наметили в этом году, будет выполнено», – сказал глава российского оборонного ведомства. По его словам, на следующий год у России и Сербии также намечено множество мероприятий, в том числе по линии ВТС и в сфере образования.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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