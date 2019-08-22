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Четверг, 22 августа 2019, 11:48 мск

Новости Балканы

«Как на такое реагировать? Я посмеялся»: сербскому актеру Милошу Биковичу запрещен въезд на Украину

Фото: инстаграм Милоша Биковича

Известный сербский актер Милош Бикович, активно снимающийся в российских фильмах и сериалах, оказался в черных списках Украины, потому что «угрожает безопасности» этой страны. Эта новость для артиста стала неожиданностью, сказал сам Бикович порталу «Блиц».

«У меня такое впервые в жизни и, надеюсь, больше не повторится. Как на такое реагировать? Я посмеялся. Признаюсь, я туда особо и не стремился», – отметил сербский актер, сообщив, что на Украине он уже побывал несколько раз.

Бикович говорит, что не понимает, по какой причине он угрожает безопасности Украины, и для него эта ситуация смешна и абсурдна. «Полагаю, что играю иногда лучше, иногда хуже, но не настолько же, чтобы угрожать безопасности нации», – отметил актер в своём твиттере.

На сайте «Миротворец», на котором публикуются данные всех, кто тем или иным образом «угрожает безопасности Украины», говорится о Милоше Биковиче: «Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Незаконная деятельность на территории оккупированного Крыма».

Белград, Катарина Лане

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