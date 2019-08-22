Косовский «парламент» проголосовал за свой самороспуск

Сегодня «парламент» самопровозглашенной республики Косово проголосовал за свой самороспуск. Это решение поддержали 88 «депутатов», один был «против» и два воздержались, передает сербский портал «Телеграф».

Для роспуска было необходимо набрать две трети голосов «за», а именно 80. Всего в косовском «парламенте» 120 мест, из них 20 принадлежит национальному меньшинству – сербским депутатам. При этом на сегодняшнем заседании не было представителей партии «Сербский список», представляющей интересы сербского населения в Косово и Метохии.

Согласно косовской «конституции», «президент» самопровозглашенного Косово Хашим Тачи должен определиться с датой парламентских выборов: у него есть на это 45 дней. Ориентировочные даты выборов в СМИ называют: 22 или 29 сентября, но, чаще всего, звучит 6 октября.

Приштина, Катарина Лане

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