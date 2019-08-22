Пятиконечная звезда разделила Сербию: символ советской эпохи может попасть под запрет

В парламент Сербии планируется внести законопроект о запрете одного из главных коммунистических символов – пятиконечной звезды. С такой инициативой выступило движение «За обновление Королевства Сербии», передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербскую газету «Вечерние новости».

Представители движения заявили, что пятиконечная звезда «несёт в себе память о коммунистах, которые во время и после Второй мировой войны убили более 100 тысяч сербов». «Коммунисты незаконно отбирали имущество у граждан и закрывали в тюрьмы инакомыслящих, – отметил Воислав Михайлович, внук лидера Равногорского четнического движения Драголюба Михайловича. – Они запретили свободу слова, устроили диктатуру. Во вред сербскому народу приняли Конституцию 1974 года, которая развалила Югославию и вызвала войны 90-х годов».

Михайлович считает, что «коммунисты установили границы между Сербией и Косово, заселили в край более 200 тысяч албанцев, запретили возвращаться 50 тысячам изгнанных сербов». «Коммунисты и фашисты принесли сербам одинаковое зло, и к пятиконечной звезде нужно применить те же меры, что и к свастике», – заявил он.

Между тем против этой инициативы выступила организация СУБНОР (Союз Борцов Народной Освободительной войны). Его представитель, генерал Видосав Ковачевич видит в этом попытку переписать историю. «Со звездой на лбу страдали тысячи людей, борясь против фашизма. С ней в 1944 году к нам пришла свобода!» – констатировал он и подчеркнул, что Сербия против фашизма, но не стыдится своей истории.

Комментируя ситуацию, историк Боян Димитриевич отметил, что хотя и выступает против запретов, однако считает, что Сербия должна беречь другие национальные символы. «Я считаю пятиконечную звезду символом гражданской войны и ошибочной идеологии, от последствий которой мы и до сих пор не можем оправиться. У Сербии есть свои национальные символы и эмблемы, которыми нужно гордиться. Пятиконечная звезда, по моему мнению, в их число не входит», – сказал историк.

Профессор Джордже Боянич также выступает против запретов, но согласен с тем, что пятиконечная звезда разделила сербов. «Ее место в музее. Конечно, нельзя убирать её с памятников и бюстов, это было бы варварски, но пришло ей время уйти в историю. А спортивные клубы («Партизан» и «Црвена Звезда») могут поменять название и изменить эмблему. Слишком много боли нам принёс этот символ», – считает профессор.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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