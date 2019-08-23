Сербская оппозиция готовит скандальную «теорию заговора»

Сербская оппозиция может подготовить к парламентским выборам скандальную «теорию заговора», чтобы повысить интерес к своим кандидатам. Об этом заявила вице-премьер правительства Сербии Зорана Михайлович, комментируя заявление одного из лидеров оппозиции Драгана Джиласа, который в интервью изданию Danas сказал, что «международное сообщество закрыло глаза на полное прекращение евроинтеграции Сербии, так как ожидает от властей страны признания независимости Косово».

«Оппозиции, у которой нет идей и политики, не остается ничего, кроме как убедить граждан, что весь мир находится в великом заговоре против Сербии, но это не поможет им опровергнуть тот факт, что граждане не хотят видеть их у власти», – цитирует Михайлович портал «Балканист.ру».

По ее словам, оппозиционеры просто выдумывают «теории заговора», вместо того, чтобы предложить народу что-то реальное. «Мы будем продолжать строить новые дороги и налаживать связи с остальным миром, укреплять Сербию экономически и политически, потому что только так мы можем развиваться как страна, а граждане смогут жить лучше», – подчеркнула Михайлович.

Сербская прогрессивная партия, по ее словам, продемонстрировала, что готова к любому разговору с представителями оппозиции о предвыборных условиях, но невозможно заставить кого-либо участвовать в обсуждении, если они этого не хотят. «Никто больше, чем Сербская прогрессивная партия, не заботится о том, чтобы выборы прошли по всем демократическим стандартам, потому что мы не хотим, чтобы какие-либо сомнения бросили тень на еще одну победу, которую наша партия ожидает весной следующего года», – заявила Михайлович.

Парламентские выборы в Сербии пройдут весной будущего года.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 23.08.19

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