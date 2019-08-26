Приштина готовится к «парламентским» выборам: сербский политик обвинен в убийстве

Вице-председатель движения «Сербский список» Милан Радоичич заподозрен косовскими властями в причастности к убийству лидера движения косовских сербов «Свобода, демократия, справедливость» Оливера Ивановича. Как заявил накануне косовский «министр» юстиции в отставке Абеляр Тахири, что документация об объявлении Радоичича в международный розыск уже подготовлена, передает «Балканист.ру» со ссылкой на косовские СМИ.

Комментируя эту новость, директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что попытка косовских властей объявить в международный розыск Радоичича – это «еще один шаг в серии давления на сербский народ» и «попытка политически делегитимизировать «Сербский список» перед грядущими парламентскими выборами».

«Косовская юстиция – инструмент противоправного линчевания сербов. Вместо того, чтобы бороться с подавлением религиозного экстремизма и заниматься разрушением албанских преступных кланов, она только и ждет приказа криминальных боссов, чтобы взять на себя роль дубинки в политической игре», – подчеркнул Джурич.

Стоит отметить, что еще 1-го июля «специальный прокурор» самопровозглашенной республики Косово Сул Ходжа заявлял, что «Основной суд» Приштины выдал международный ордер на арест Радоичича, что впоследствии подтвердила пресс-секретарь этой структуры Мирлинда Гаш. Между тем, пресс-служба «Основного суда» до сих пор не ответила на запрос редакции информагентства Kossev, был ли ордер на арест передан через посредничество миссии UNMIK Интерполу.

Оливер Иванович был застрелен в Косовской Митровице 16 января 2018 года на входе в офис возглавляемой им партии. В прошлом он работал заместителем министра в министерстве по делам Косова и Метохии правительства Сербии.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 23.08.19

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