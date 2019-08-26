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Понедельник, 26 августа 2019, 15:15 мск

Новости Балканы

Россия поможет Сербии решить косовскую проблему

Россия как участник Совета Безопасности Организации объединенных наций готова внести свой вклад в решение косовской проблемы в рамках международного права. Об этом сообщил сегодня посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко на встрече с президентом страны Александром Вучичем.

Со своей стороны сербский лидер отметил, что Белград выступает за поиск компромисса в решении вопроса по Косово и Метохии, однако не ждет быстрого продолжения диалога с Приштиной, учитывая все ещё сохраняющиеся стопроцентные пошлины на сербские товары, в целом нестабильную ситуацию в самопровозглашенном государстве.

В ходе переговоров президент Сербии и российский посол подчеркнули, что отношения Москвы и Белграда развиваются с учётом общих интересов и в ближайшее время получат новый импульс к развитию.

«Подписание Соглашения о свободной торговле между Сербией и Евразийским союзом, которое ожидается 25 октября, придаст новый уровень качества сотрудничеству, так как создаст возможности свободного обмена товарами, услугами и рабочей силой, а также позволит Сербии войти на рынок, чей объем превышает 180 миллионов потребителей», – отметил сербский лидер в своём твиттере.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 26.08.19

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