За пост «премьера» в «правительстве» Косово впервые поборется женщина

Представитель «Демократического Союза Косово» Вьоса Османи может стать после парламентских выборов 6 октября первой женщиной «премьер-министром» в «правительстве» самопровозглашенной рестпублики. Об этом заявил лидер партии Иса Мустафа.

«Вьоса – первая женщина-кандидат на такую высокую должность в нашем государстве. Она училась в Косово и США. Несмотря на то, что она молода, у неё богатый парламентский опыт, который позволит ей отвечать на крупные и серьёзные вызовы. Ей хватит храбрости противостоять плохим событиям, случившимся с нашей страной», – заявил Мустафа на своей странице в «Фейсбуке».

По данным приштинских СМИ, в одном из своих выступлений Османи заявила о намерении изменить курс косовской политики в случае своей победы. По ее словам, уходящий в отставку «премьер-министр» Рамуш Харадинай ввёл стопроцентные таможенные пошлины на сербские товары, чтобы прикрыть провальные результаты политики своего «правительства», и это было популистское решение.

«Мы будем работать над тем, чтобы вытащить страну из пропасти, куда её столкнули коррумпированные и бессовестные люди, для которых интересы граждан никогда не были в приоритете. Я гарантирую, что вы никогда не будете ощущать себя, как сейчас, когда никто не слышит ваш голос. Особенно голоса матерей, дочерей, жен. Это единственная возможность двигать страну вперед», – подчеркнула Османи.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 28.08.19

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