Визиты в Косово перед выборами запретили не всем: американцам можно

Американские сенаторы – республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Марфи прибыли в Приштину. Ожидается, что они обсудят с местными непризнанными политическими лидерами процесс переговоров о нормализации отношений с Белградом, передает портал Klan Kosovo.

Как говорится в сообщении, Джонсон и Марфи готовы к обсуждению проблем со всеми политическими деятелями самопровозглашенного государства – «президентом» Хашимом Тачи и представителями неправительственных организаций.

Визит сенаторов США в Приштину проходит за месяц до проведения досрочных парламентских выборов, несмотря на заявления косовских «властей», что они не допустят влияния иностранных политиков на ход избирательной кампании и не разрешат «абсолютно ни одному представителю власти любого государства» приехать на территорию Косово до дня голосования. Судя по всему, американских официальных лиц этот запрет не касается.

Напомним, парламентские выборы в самопровозглашенном государстве запланированы на 6 октября после отставки Рамуша Харадиная с поста косовского «премьер-министра».

Приштина, Катарина Лане

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