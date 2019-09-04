Косовская проблема: сербские СМИ вдохновились «планом Путина»

Сербские СМИ активно обсуждают информацию о «плане Путина», согласно которому «решение косовского вопроса предполагает одновременно и решение вопроса Республики Сербской Боснии и Герцеговины», передает «Балканист.ру».

В публикациях говорится, что «Запад и, прежде всего, Америка хотели бы разрешить косовский вопрос отдельно от вопроса Республики Сербской, но Россия этого не допустит». «Мы не позволим делать различия между сербами. Без договорённостей по Республике Сербской не будет договоренностей по Косово», – цитируют сербские издания анонимный источник из дипломатических кругов.

«Очевидно, что Босния не функционирует и что вскоре там может возникнуть проблема. Бессмысленно, зная это, позволять создавать два очага напряженности на Балканах. Кроме того, для России неприемлемо, чтобы и в Косово, и в Республике Сербской сербы оказались пострадавшей стороной», – пояснил источник.

Сербские издания также пишут, что «российский лидер в некоторой степени согласен с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, которые поддерживают разделение территории Косово». «Сербам нужно получить север края, чтоб анклавы получили особый статус, и точка. Россия уважает принципы международного права, и если Америка разрешила албанцам голосовать на референдуме, тогда сербам, как в Косово, так и в Республике Сербской, должно быть позволено заявить, в какой стране они хотят жить. Путин считает, что этот план является наиболее справедливым для всех, и он, по его убеждению, является гарантией обеспечения мира на Балканах», – также цитируют источник медиа.

Официальные лица и, в частности, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич данную информацию не прокомментировали.

Отметим, что ранее член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью «Русскому репортеру» подчеркнул, что сербская община страны благодарна России и президенту Путину за поддержку конституционного порядка Боснии и Герцеговины, уважение решения сохранять военный нейтралитет и за отстаивание положений международного права, которые гарантируют учет мнения сербов.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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