«Балканский халифат»: Косово превращается в оплот терроризма

Министерство иностранных дел России призывает США и ЕС обратить внимание, что Косово продолжает превращаться в оплот терроризма, а власти Приштины просто не в состоянии ей противодействовать, пишет «Российская газета».

«Изъяли целую территорию, не спросив никого, вопреки решению еще одного суверенного государства – Сербии, выдали все это за отстаивание либеральных ценностей», – подчеркнула накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она обратила внимание, что из зоны боевых действий в край возвращаются исламисты, воевавшие на Ближнем Востоке. «Они знают, куда возвращаться. Это «черная дыра», там можно, как они считают, продолжить восстановление, а затем – марш-броски в другие регионы мира... Таких случаев зафиксировано уже около 250… Важно понимать, что речь идет о носителях радикальной идеологии, имеющих обширный боевой опыт. Это создает очевидные риски для безопасности на Балканах и в Европе в целом. Налицо разрастание террористической угрозы, противодействовать которой косовоалбанские власти не в состоянии, даже если бы хотели», – констатировала представитель МИД России.

Захарова призвала тех, кто стоит за Приштиной, – США и ЕС – обратить на эту проблему самое серьезное внимание. «Исходим из того, что Силы для Косово и Миссия ЕС в области верховенства закона в рамках имеющихся мандатов предпримут необходимые меры, чтобы ее нейтрализовать. Ответственность за ситуацию лежит, в первую очередь, на упомянутых международных структурах», – подчеркнула она.

Комментируя эту ситуацию, в интервью «РГ» доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева отметила, что одним из наиболее вероятных сценариев развития ситуации в регионе видится «Балканский халифат».

«В настоящее время с согласия властей Боснии и Герцеговины и частично признанного образования «Республика Косово» (РК) создана и действует, расширяя ареал своего присутствия, сеть военных лагерей – параджматов (деревень) по подготовке боевиков и террористических групп», – обратила внимание эксперт. –

По данным сербского МВД, исламистские организации уже обосновались не только в БиГ, но и на юге Сербии и в Черногории, а также в Македонии, Косово и на севере Албании. «Главной целью своей деятельности подобные организации провозглашают образование «Зеленой трансверзалы», то есть, сплошного пояса мусульманских протогосударств в подбрюшье Европы», – сказала эксперт.

По оценке Пономаревой, вероятность реализации сценария «Балканского халифата» находится в прямой зависимости не столько от внутренних факторов (социально-экономическое, политическое, демографическое положение) и развития региона (бедность имеет здесь давние корни и привычна, поэтому сама по себе причиной конфликта не является), сколько от общемировой конъюнктуры».

Как считает эксперт, в условиях общемирового сценария «глобального военно-силового противоборства» региональный сценарий «Балканского халифата» может быть активизирован в интересах Запада. Радикальных исламистов и боевиков реально использовать против союзников России в регионе, включая прямые военные акции. Главным направлением удара, очевидно, будут православные славяне, прежде всего сербы, прогнозирует Пономарева.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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