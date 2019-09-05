Посол России в Сербии: США хотят по-быстрому решить косовский вопрос

США хотят по-быстрому решить косовский вопрос, но это вряд ли возможно, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью порталу «Спутник».

«Всё зависит от государств, людей, усилий, желания и доброй воли. Только тогда ключевые страны – и, конечно же, Сербия – смогут найти решение в рамках международного права и Резолюции 1244, которая и далее играет решающую роль в этой проблеме», – подчеркнул российский дипломат.

По его словам, Россия считает конструктивным формат диалога Белград – Приштина с посредническим участием Евросоюза. «Результат есть на бумаге. Самая большая проблема, которая увела диалог в тупик – это отсутствие реализации договорённостей. И, конечно же, проблема существует в давлении на Белград», – сказал Боцан-Харченко.

Посол России считает, что результата в переговорах можно добиться, уважая позицию Белграда, который законно и юридически обоснованно настаивает на отмене стопроцентных таможенных пошлин на сербские товары, введённых Приштиной.

Если дойдёт до изменения формата диалога, отметил Боцан-Харченко, нужно иметь ввиду, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН серьёзно подходит к каждому вопросу, находящемуся в рамках ответственности Совбеза, а косовский – один из них.

«Безусловно, мы должны, и желаем участвовать в обсуждении и рассмотрим эту возможность, если Белград сочтёт нужным. Но, без сомнения, мы не станем участвовать в переговорах, которые не базируются на нормах международного права. Мы будем решительно настаивать на том, чтобы предварительные условия для решения косовского вопроса находились в рамках Резолюции 1244, иначе все будет зря. Это станет бессмысленным повторением процесса, который не увенчается результатом», – подчеркнул российский дипломат.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 05.09.19

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