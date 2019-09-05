Косовские сербы пойдут на парламентские выборы единым фронтом

Движение косовских сербов, основанное убитым в прошлом году сербским политиком Оливером Ивановичем, – «Свобода, демократия, правда» на «парламентских» выборах в Косово будет участвовать в коалиции с движением «Сербский список».

Кандидаты обеих партий, представляющих интересы сербского населения в крае, будут выдвигаться по списку «Сербский список – Александр Вучич», передает «Балканист.ру».

Ранее сообщалось, что накануне назначенных на 6 октября «парламентских» выборов в Косово власти самопровозглашенной республики объявили подозреваемым в причастности к убийству Оливера Ивановича вице-председателя движения «Сербский список» Милана Радоичича.

Комментируя эту новость, директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявлял, что обвинение Милана Радоичича – это «еще один шаг в серии давления на сербский народ» и «попытка политически делегитимировать «Сербский список» перед грядущими парламентскими выборами».

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 05.09.19

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