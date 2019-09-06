Вашингтонский спектакль с Косово: США пытаются разрушить дружественные отношения Москвы и Белграда

Политика США относительно самопровозглашенной республики Косово и Сербии является спектаклем, цель которого разрушить дружественные отношения Москвы и Белграда. Об этом заявил назначенный послом Сербии в России Мирослав Лазански в интервью сербским СМИ.

«В СМИ регулярно появляются сообщения, что США считают необходимым продолжить диалог Белграда и Приштины, для чего необходимо отменить эти стопроцентные таможенные сборы. При этом Вашингтон может ударить кулаком по столу и заставить Приштину отменить пошлины. Почему они это не делают? Это все спектакль. США хотят использовать пошлины, чтобы давить на Сербию. Их стратегия такова: ага, у вас хорошие отношения с Москвой. Прекратите их и мы сделаем так, что Приштина отменит пошлины», – пояснил Лазански.

Стоит отметить, что Мирослав Лазански, недавно назначенный послом Сербии в России, приступил к работе в ответственный момент в отношениях Москвы и Белграда. В РФ в этом году ожидают визит премьер-министра Сербии Аны Брнабич. В конце октября запланировано подписание договора о свободной торговле Сербии с Евразийским Союзом, которое откроет серьёзные экономические перспективы для сербского рынка.

Кроме того, посольство Сербии в России сейчас занимаются подготовкой визита главы правительства РФ Дмитрия Медведева 20 октября в сербскую столицу на празднование Дня Освобождения Белграда от фашистских захватчиков.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 05.09.19

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