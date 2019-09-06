Сербская оппозиция готовится к уличному свержению власти

Сербская оппозиция намерена бойкотировать предстоящие парламентские выборы – в планах свержение власти с помощью улицы. Об этом заявил председатель движения «Двери» и один из лидеров блока «Союз за Сербию» Бошко Обрадович на пресс-конференции в городе Лесковац.

«Ничего не остается, кроме как свергать власть на улицах, потому что ни за время предыдущих протестов, ни после круглых столов не были исполнены требования граждан и оппозиции, касающиеся, прежде всего, свободы СМИ», – заявил он.

Обрадович также выразил уверенность, что все оппозиционные партии и движения последуют призыву лидеров «Союза за Сербию» бойкотировать парламентские выборы, назначенные на весну следующего года, а граждане выйдут протестовать на улицы городов. «Всё это, я уверен, увеличит массовость протестов в Белграде, а затем и по всей Сербии. Я глубоко убежден, что этот бойкот приведет к великому оппозиционному народному протесту в день этих ложных выборов. Потому что если власти не хотят честных и справедливых выборов, тогда у них будут уличные демонстрации!» – заявил оппозиционер.

По его словам, 15 сентября – это крайний срок, который «Союз за Сербию» назначил оппозиционным партиям для принятия решения бойкотировать парламентские выборы. При этом он уточнил, что цель коалиции – справедливые выборы. «Протесты – это всего лишь способ ее достичь. Важно, чтобы власти услышали сегодня это отсюда, из города Лесковац», – подчеркнул Обрадович и отметил, что продолжать переговоры уже слишком поздно, «даже если правительство передумает».

«На данный момент слишком поздно для диалога, потому что мы не можем отклониться от нашего ключевого требования: минимум за шесть-девять месяцев до выборов должна была быть обеспечена полная свободы прессы для организации дебатов с властью, чтобы мы могли представить себя гражданам после восьми лет медийного мрака», – сказал Обрадович.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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