Приштина готова на все: не исключено вооруженное нападение на север Косово и Метохии

Накануне парламентских выборов в Косово албанские власти Приштины могут организовать вооруженную атаку на север края, где проживает сербское население. Об этом заявил министр обороны Сербии Александр Вулин в интервью порталу «Вечерние новости», оценивая обстановку в регионе и возможный сценарий развития отношений Белграда и Приштины.

«Когда знаешь предводителей косовских албанцев и на что они готовы пойти, нельзя исключать сценарий их вооружённого нападения на север Косово и Метохии», – заявил министр обороны Сербии. При этом он подчеркнул, что любые подобные действия косоваров не останутся без симметричного ответа со стороны Сербии. «Приказ главнокомандующего будет беспрекословно выполнен», – подчеркнул Вулин.

При этом он обратил внимание, что накануне октябрьских парламентских выборов в «парламент» самопровозглашенной республики разжигание ненависти к сербам – главная тема предвыборной кампании. «Косовары всю свою политику строят на мести сербам и Сербии. Во время выборов эти тезисы муссируются ещё больше. Лидеры их страны-террористы, избежавшие суда, от них можно ожидать любых злодеяний, поэтому мы постоянно мониторим ситуацию», – отметил Вулин.

Комментируя тему разграничения в качестве решения косовской проблемы, глава сербского оборонного ведомства сказал, что «если Западу идея не нравится, значит она хорошая». «Чем раньше мы разграничимся, тем быстрее и эффективнее Сербия сможет сосредоточиться на решении своих внутренних задач. Мировые силы не поддерживают эту идею, они выступают за единое, неделимое суверенное Косово, они не хотят сильной Сербии, которая может остановить создание у себя под боком «Великой Албании», – заявил Вулин.

В этой связи он обратил внимание, что президент Сербии Александр Вучич борется в этом противостоянии за интересы Сербии против воли мировых сил и косоваров. «Против разграничения выступают Германия, Хорватия, Черногория, Албания. И если нас хоть чему-то научила история, то это тому, что в случае, когда существует такое единение против Сербии, то Сербии необходимо бороться за то, что ей запрещают, потому что именно это хорошо для страны и народа», – заключил министр обороны Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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