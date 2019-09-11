«Криминальные методы»: Приштина обвинила Россию в помощи Сербии

Бывший косовский «министр иностранных дел» Беджет Паколли выступил с обвинениями в адрес России за помощь Сербии в кампании по отзыву признаний суверенитета самопровозглашенного Косово странами-участницами ООН. Об этом он заявил в интервью американскому порталу axios.com.

Паколли обратил внимание, что Сербия жестко сопротивляется независимости Косово и предприняла – не без помощи России – ряд мер в отношении африканских стран, чтобы убедить их отозвать признания косовского суверенитета. Как пишет издание, цель Сербии добиться, чтобы число признаний было менее 97. На днях еще одна страна – Центральноафриканская Республика – отозвала свое решение о признании косовского суверенитета.

Паколли обвинил сербский МИД в нарушении дипломатических процедур и в использовании «криминальных методов» для убеждения африканских государств изменить позицию в отношении Косово. По его оценке, Россия в курсе этой сербской кампании и даже участвует в ней – Москва продает этим странам оружие и, возможно, облегчает им условия оплаты взамен на отзыв признаний.

В решении косовской проблемы Паколли по-прежнему настаивает на выполнении Белградом приштинских условий. По его словам, Приштина может отменить стопроцентные таможенные пошлины на сербские товары в случае, если «Сербия сядет за стол переговоров и будет работать с нами на основе взаимных уступок».

«Это значит уважение предыдущих соглашений между нашими странами и отношение к Косову как к государству с государственными границами и конституцией. Косово хочет, чтобы в переговорах к нему относились, как к равному, а не как к непризнанному государству», – заявил бывший «шеф» косовской дипломатии.

С другой стороны, как отметил Паколли, нужно понимать, что Сербия не признает Косово, не получив что-то взамен. В этой связи он предложил отменить пошлины на полгода, чтобы возобновить диалог с Сербией. Если переговоры окажутся безрезультатными, пошлины надо будет вернуть, считает он.

«А Сербия должна остановить свою кампанию по отзыву признаний нашего суверенитета. Это противоречит духу диалога и брюссельскому соглашению 2013 года», – заключил бывший косовский «министр иностранных дел».

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 10.09.19

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