Приштина закрывает «выборы» для косовских сербов

Партия «Сербский список», представляющая интересы сербского населения в самопровозглашенной республике Косово, намерена в суде отстаивать права сербских избирателей: Центральная избирательная комиссия в Приштине запретила гражданам с сербскими паспортами голосовать на выборах в «парламент» Косова, передает «Балканист.ру».

Согласно постановлению ЦИК, реализовать избирательное право 6 октября смогут только граждане, пришедшие на участки с косовскими документами. Заместитель председателя «Сербского списка» Далибор Евтич в интервью порталу «Новости» подтвердил, что партия намерена подать жалобу в Верховный суд Приштины и оспорить решение ЦИКа. Он сообщил, что оно ударит, прежде всего, по жителям севера Косова, большинство из которых имеют сербские документы.

«Мы будем жаловаться во все инстанции. Очевидно, что таким поступком ЦИК намерен ослабить «Сербский список». Налицо сговор с Независимой либеральной партией (сербская партия Косово, признающая независимость самопровозглашенной республики – прим. ред.), которая и предложила принимать избирателей только с косовскими документами», – заявил Евтич.

Он также обратил внимание, что это решение ЦИКа осталось без реакции со стороны международных организаций, в том числе, ОБСЕ, которая, согласно правилам, сопровождает выборы в сербских районах и следит за их легитимностью.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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