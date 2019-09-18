«Американская демократия» в Косово: США поддержали запрет голосования на выборах для жителей края с сербскими паспортами

В Вашингтоне поддержали решение косовского «Верховного суда, согласно которому на предстоящих «парламентских выборах» 6 октября реализовать избирательное право смогут только граждане с паспортами самопровозглашенной республики. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Это решение стало огромной проблемой для Сербии и сербского народа. Сделано это для того, чтобы протолкнуть в парламент «марионеточных» косовских сербов, работающих по указке иностранных посольств и не сотрудничающих с Белградом. Можете отнять избирательное право у трех тысяч человек. Но вам это не поможет. 6 октября «Сербский список» победит, несмотря на все ваши ухищрения», – подчеркнул Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вице-председатель партии «Сербский список» Игорь Симич со своей стороны заявил порталу «Вечерние новости», что партия продолжит борьбу за права сербского народа. «Мы не оставим борьбу с решением, которое ограничивает права наших граждан, обладающих сербскими документами», – сказал Симич.

В «Сербском списке» напомнили, что избирательные законы в Косово не менялись с 2013 года. В соответствии с ними сербские паспорта имеют на избирательных участках равные с косовскими документами права.

Представители партии считают, что налицо сговор «ЦИКа» и сербской Независимой либеральной партии, которая желает этим способом избавиться от конкурента – «Сербского списка», за который массово голосуют сербы с севера Косова. В ближайшее время «Сербский список» проведёт с независимыми наблюдателями из Евросоюза консультации о документах избирателей.

Напомним, решения «ЦИКа» Косова, который по факту запретил гражданам с сербскими паспортами голосовать на выборах, партия «Сербский список», представляющая интересы сербов Косово и Метохии, попыталась обжаловать действия комиссии в Верховном суде. Однако и Верховный суд подтвердил, что избиратели с сербскими паспортами голосовать на выборах не смогут. При этом европейские организации высказались против этого решения.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 18.09.19

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