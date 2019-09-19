«Меня пытались завербовать»: неожиданные откровения главы МИД Сербии

Во время президентских выборов в 2017 году лидеры сербской оппозиции и нынешнего блока «Союз за Сербию» уговаривали нынешнего министра иностранных дел страны Ивицу Дачича пойти против Александра Вучича, который был ведущим кандидатом на пост главы государства. Об этом шеф сербской дипломатии сообщил в интервью сербским СМИ.

«Президентские выборы были недавно назначены, кампания только началась, а мой телефон разрывался от звонков с просьбами отвернуться от Вучича», – сказал Дачич.

Сербская Социалистическая партия – давний коалиционный партнёр ведущей в Сербии Сербской Прогрессивной партии, лидер которой Александр Вучич был в 2017 году главным кандидатом в президенты. Дачич отметил, что оппозиция всеми силами старалась уговорить его и социалистов перестать поддерживать Вучича.

«Это была гнусная просьба и отчаянная попытка завербовать меня в свою грязную игру. Я руковожу партией, которая с 2012 года в коалиции с партией Вучича. Мы многое пережили вместе, и время показало, что мы – уважающие друг друга надёжные партнёры», – подчеркнул шеф сербской дипломатии.

На вопрос, было бы ли ему легче сотрудничать с каким-то другим партнёром, кроме Вучича, Дачич ответил: «Нас не надо делить, мы вместе работаем на благо и во имя интересов Сербии». «Я знаю, что многие внутри страны и за её пределами хотели бы видеть раскол в правящей коалиции. Как сказал бы Слободан Милошевич, это случится, «когда рак на горе свистнет», – заявил министр.

Вместе с тем Дачич выразил уверенность, что на предстоящих весной парламентских выборах коалиция социалистов и Сербской Прогрессивной партии наберёт ещё больше голосов, так как борются за интересы граждан. По его оценке, оппозиции в Сербии не хватает одной главной вещи: поддержки народа. «То, чем они занимаются, не может быть и не будет хорошо для страны»,– сказал он в интервью «Сербскому Телеграфу».

То же самое, по его словам, он ответил пытавшимся в 2017 году завербовать его оппозиционерам. «Я нигде не видел столько ненависти к Сербии. Они не ненавидят Вучича. Они ненавидят Сербию. А я на стороне Вучича, потому что люблю Сербию и хочу для неё лучшего будущего», – заключил шеф сербской дипломатии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 18.09.19

«Американская демократия» в Косово: США поддержали запрет голосования на выборах для жителей края с сербскими паспортами. / Косовская проблема: позиция Сербии получает признание ключевых мировых игроков. / Лидер сербской оппозиции оказался в центре очередного скандала. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»