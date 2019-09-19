Сербскую оппозицию разделил бойкот парламентских выборов

Сербская оппозиция переживает очередной раскол, причиной для которого стала попытка объявить «бойкот» предстоящих парламентских выборов. Председатель сербского «Движения свободных граждан», знаменитый актёр Сергей Трифунович заявил, что такое решение его организацией до сих пор не принято, несмотря на сроки, оговоренные лидерами блока «Союз за Сербию», пишет еженедельник NIN.

«Мы не будем принимать это решение, потому что кто-то зафиксировал эту дату (15 сентября) без каких-либо предварительных договоренностей с нами. Особенно мы не будем принимать решение о бойкоте, если этот кто-то еще и начнет оказывать давление», – подчеркнул оппозиционер.

Лидер «Движения свободных граждан» также отметил, что решение о бойкоте зависит от множества факторов, в том числе итогов переговоров представителей власти и оппозиции, на которых возможно удастся что-то принципиально изменить в отношении условий проведения избирательной кампании. «Если этого не произойдет в обозримом будущем, то самое дорогое сербам слово «бойкот», которое даже «Косово» вернуло ослам, будет известным решением. Но бойкот ни в коем случае не смеет быть целью, а лишь средством», – заявил Трифунович.

Комментируя действия «Движения свободных граждан», которые выглядят подготовкой к участию в выборах, глава организации отметил, что эти шаги можно расценивать лишь как уважение и соблюдение «Соглашения с народом», которое хоть и является документом «спорным во многих точках», но он его подписал. «Довольно несовершенный и незавершенный документ, полный дыр, но мы подписали его как акт доброй воли, и мы будем уважать его до конца», – сказал Трифунович.

Говоря о заявлении президента Сербии Александра Вучича о прибытии наблюдателей ОБСЕ за несколько месяцев до выборов, чтобы определить, созданы ли условия для справедливых выборов, он сказал, что это «хорошо, но этого недостаточно». «ОБСЕ контролирует процесс выборов, а не создает его. Но это, безусловно, хороший сигнал для Сербии, что Европа не совсем опустила руки и все же видит, что здесь происходит», – отметил Трифунович.

Белград, Катарина Лане

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