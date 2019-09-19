США выдали новые рекомендации будущему косовскому «правительству»

Новое «правительство» албанских сепаратистов в Косово, которое будет создано после парламентских выборов 6 октября, должно отменить пошлины на сербские товары. Об этом заявил специальный представитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер в интервью «Голосу Америки», передает «Балканист.ру».

Он выразил надежду, что новое косовское «правительство» будет выступать за продолжение диалога и отменит пошлины, которые мешают его продолжению. «США будут поддерживать обе стороны во всех фазах переговорного процесса, но Косово должно взять под контроль свою дальнейшую судьбу», – сказал Палмер.

По его мнению, Белград со свое стороны тоже должен пойти на компромисс. «Сербия в ответ должна остановить кампанию по отзыву признаний суверенитета республики Косово. После этих взаимных уступок обе стороны в позитивной атмосфере смогут вернуться за стол переговоров и продолжить поиск компромиссного решения косовского вопроса», – отметил спецпредставитель США.

Стоит отметить, что ранее в Вашингтоне поддержали решение косовского «Верховного суда», согласно которому на предстоящих «парламентских выборах» 6 октября реализовать избирательное право смогут только граждане с паспортами самопровозглашенной республики.

Вашингтон – Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон – Приштина. Другие новости 19.09.19

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