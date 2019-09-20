Албанские сепаратисты пытаются выдавить сербов из политической жизни Косово

Решение Приштины не пускать 6 октября на избирательные участки для голосования на парламентских выборах граждан с сербскими паспортами является попыткой узурпации власти косовскими албанцами. Об этом заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич.

Он подчеркнул, что Приштина, заручившись поддержкой международных организаций, таким образом пытается уменьшить число голосов в поддержку «Сербского списка» и дать шанс победить своей «дрессированной» оппозиции. «В Приштине разворачивается сценарий, по которому голос Сербии в нашей южной окраине пытаются узурпировать, а самих сербов отбросить на обочину политической жизни и лишить права решать свою судьбу и судьбу южной окраины»,– заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии.

Он также сообщил, что предпринимаются попытки наказать работников Почты Косово в Приштине, сербов по национальности, отказавшихся сотрудничать с Независимой Либеральной партией Слободана Петровича, за которой стоят приштинские албанцы.

Цель этих действий – оттянуть голоса у «Сербского списка» и тем самым уменьшить влияние Белграда в южной окраине Сербии.

Как считает Джурич, приштинские власти пытаются подкупить косовских сербов, обещая им за содействие взятки и пытаясь купить их голоса грантами на развитие сельского хозяйства. Албанские сепаратисты хотят посадить в новый «парламент» лояльных к себе сербов, вместо «Сербского списка», который отстаивает интересы сербского народа в Косово и Метохии. «У них вся надежда на то, что сербы не придут на выборы», – заключил он.

Белград – Приштина, Катарина Лане

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