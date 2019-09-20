«Бесстыжий человек»: президент Сербии оценил действия лидера оппозиции

Скандальная запись, где запечатлено, как лидер «Союза за Сербию» Драган Джилас угрожает уволить полицейского, который остановил его на дороге за нарушение правил, вызвала резкую реакцию президента Сербии Александра Вучича. В утреннем эфире телекомпании «Пинк» глава государства назвал оппозиционера «бесстыжим человеком».

«Такой вот человек бесстыжий. И это не первый раз. Они также угрожали полицейскому при исполнении во время своего митинга, что придут к власти и на следующий день уволят его. Людей, добросовестно выполняющих свою работу, хотят её лишить. Говорят, что борются даже за то, чтобы эти люди остались без работы. Они будто дети малые – думают, что попадут в президентский дворец и смогут управлять страной», – прокомментировал скандальный инцидент сербский лидер.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 20.09.19

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