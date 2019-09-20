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NewDayNews.ru

Пятница, 20 сентября 2019, 13:30 мск

Новости Балканы

«Бесстыжий человек»: президент Сербии оценил действия лидера оппозиции

Фото: predsednik.rs

Скандальная запись, где запечатлено, как лидер «Союза за Сербию» Драган Джилас угрожает уволить полицейского, который остановил его на дороге за нарушение правил, вызвала резкую реакцию президента Сербии Александра Вучича. В утреннем эфире телекомпании «Пинк» глава государства назвал оппозиционера «бесстыжим человеком».

«Такой вот человек бесстыжий. И это не первый раз. Они также угрожали полицейскому при исполнении во время своего митинга, что придут к власти и на следующий день уволят его. Людей, добросовестно выполняющих свою работу, хотят её лишить. Говорят, что борются даже за то, чтобы эти люди остались без работы. Они будто дети малые – думают, что попадут в президентский дворец и смогут управлять страной», – прокомментировал скандальный инцидент сербский лидер.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 20.09.19

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Метки / Политический кризис в Сербии

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