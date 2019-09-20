Европарламент поссорил сербскую оппозицию

Сербская оппозиция переживает очередной кризис. Поводом для нового раскола стало предложение главы комитета Европарламента по иностранным делам Дэвида Макаллистера о посредничестве в переговорах между сербской властью и оппозицией. Представители Демократической партии поддержали эту идею, однако основатель коалиции Драган Джилас и лидер движения «Двери» Бошко Обрадович заявили, что останутся приверженцами бойкота предстоящих в стране парламентских выборов.

«Если Европейский союз хочет, чтобы через семь лет европейские стандарты были применены к той части Европы, которая называется Сербия, мы счастливы. Но любой, кто считает, что оппозиция ответит на призыв Майи Гойкович (председатель Скупщины, поддержала посредничество европарламентариев, – ред.), серьезно недооценивает как оппозицию, так и ее решимость бороться за эти условия выборов», – заявил Джилас.

Неприемлемым предложение Маккалистера показалось и другому лидеру оппзиционной коалиции Бошко Обрадовичу. «Какой диалог, черт возьми?! Разве не все, что касается условий выборов в Сербии, является идеальным и справедливым? Майя, вы признаете, что в этой державе что-то прогнило? Но не волнуйтесь, никто нормальный не ответит на ваше приглашение и не будет разговаривать с вами о чем-либо. Вы свободны!», – написал Бошко Обрадович в своём Твиттере.

Против таких категоричных заявлений выступил другой оппозиционер – председатель Демократической партии Зоран Лутовац. Он считает, что параллельно с использованием бойкота в качестве средства давления имеет смысл участвовать в переговорах, тем более если они пройдут при посредничестве ЕС.

«Если будет достигнуто всеобъемлющее соглашение о честных и свободных выборах и после этого начнется обратный отсчет девяти месяцев до их проведения, надо озаботиться инструментами и механизмами, которые бы гарантировали и контролировали (предвыборную кампанию). А это значит, что бойкот, выходит, достигнет своей цели», – заявил Лутовац.

Другой функционер Демократической партии Горан Ешич со своей стороны отметил, что его партия открытя для продолжения переговоров, инициированных ЕС. «И я недоумеваю, почему Бошко Обрадович прокомментировал идею Евросоюза от имени Демократической партии и, конечно же, отклонил ее?!» – заявил он.

Комментируя эту ситуацию, политолог Елена Вукоичич отметила, что лидер «Союза за Сербию» Драган Джилас, призывая оппозиционные партии бойкотировать выборы, руководствуется только личными политическими амбициями. «Для таких небольших партий, как Демократическая, и ей подобных неучастие в выборах, вполне вероятно, стало бы самоубийством и концом существования на сербской политической сцене. С другой стороны, понятно, что Джилас во всей этой кампании бойкота руководствуется не интересами других оппозиционных партий, а своими личными. Логично, что ему на руку конфликты между ними», – подчеркнула Вукоичич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 20.09.19

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