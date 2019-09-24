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Вторник, 24 сентября 2019, 10:44 мск

Новости Балканы

Русская гуманитарная миссия оказала помощь косовским сербам

Фото: rhm.agency

Российская неправительственная организация – «Русская гуманитарная миссия» (РГМ) вместе с Епархией Рашко-Призренской и Косово-Метохийской в монастыре Грачаница в Косово осуществили передачу комплектов предметов первой необходимости многодетным семьям.

«В связи со сложной гуманитарной обстановкой в регионе большое количество семей оказались в тяжелой ситуации, не хватает базовых медикаментов и даже продуктов питания. 50 коробок было распределено между прибывшими в монастырь, еще 250 комплектов направлены в отдаленные и труднодоступные населенные пункты Косово и Метохии», – говорится в сообщении РГМ.

РГМ – первая неправительственная российская организация, профессионально осуществляющая гуманитарную помощь преимущественно за рубежом в целях оказания поддержки пострадавшим в результате социальных, национальных, религиозных и военных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам, а также в целях содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов.

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