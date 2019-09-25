Политический абсурд в Сербии: оппозиция настаивает на переносе парламентских выборов

Сербская оппозиция потребовала перенести парламентские выборы на полгода и назначить их на сентябрь 2020 года. Между тем, Конституция страны позволяет отложить избирательную кампанию только в случае войны или чрезвычайного положения, передает «Балканист.ру».

Лидер движения «Двери» и председатель «Союза за Сербию» Бошко Обрадович считает, что парламентские выборы, запланированные на март следующего года, необходимо отодвинуть, чтобы у власти было достаточно времени обеспечить все необходимые условия для их проведения, а самим оппозиционерам подготовиться предвыборной кампании. Специалисты уже назвали это предложение безумным – согласно Конституции Сербии, перенос выборов возможен только в случае военного или чрезвычайного положения.

Обрадович для переноса выборов предлагает принять специальный закон. «Это возможно в исключительных случаях, как в Северной Македонии и Черногории, в рамках всеобъемлющего соглашения о свободных и прозрачных выборах: если создать временное правительство как гарантию выборов после девяти месяцев, оппозиция в таком случае сможет вернуться в парламент», – заявил Обрадович газете «Данас».

Специалисты по вопросам избирательного права настаивают, что практически нереально принять такой закон, так как для него невозможно будет найти правовую основу. Его принятие – это в любом случае нарушение Конституции. «Конституция Сербии позволяет парламенту функционировать и после того, как закончится срок его мандата, но только в случае войны или другого чрезвычайного положения. Если только обязать Сербскую прогрессивную партию после парламентских выборов 2020 года провести ещё одни, внеочередные. Но зачем это будет нужно Сербской прогрессивной партии?» – отметил программный директор Центра свободных выборов и демократии Боян Клачар.

Директор агентства по исследованию общественного мнения «Фактор Плюс» Владимир Пейич также считает, что перенос выборов на более поздний срок невозможен вне чрезвычайного положения. «Мне кажется, что это бессмысленное предложение, так как положение дел за полгода не может кардинально поменяться в лучшую или худшую сторону. Однако это грозит стране кризисом, так что принимать такие действия опасно и абсурдно», – подчеркнул эксперт.

Вместе с тем абсурдным и нелогичным назвала это предложение «Союза за Сербию» политолог Елена Вукоичич. «Члены этого объединения в курсе своего низкого политического рейтинга и снова предпринимают отчаянные попытки радикализировать ситуацию в стране. Сейчас стало окончательно ясно, что у этой части оппозиции нет никаких идей и решений для улучшения жизни в Сербии. Наоборот, они готовы столкнуть страну в пропасть ради своих политических амбиций», – считает Вукоичич.

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович со своей стороны напомнил, что сейчас в стране принимаются дополнительные изменения закона о выборах. «Неуважение этого закона будет расценено как умышленное причинение вреда во время исполнения рабочих обязанностей», – подчеркнул глава МВД.

В то же время президент Сербии Александр Вучич жестко отреагировал на эту идею оппозиционеров. «Сербия не игрушка, никаких переносов выборов не будет. Джиласу, Еремичу и Обрадовичу пришло на ум отложить выборы, а мы должны броситься отменять демократию в стране, потому что они не могут победить сейчас, а вот через шесть месяцев смогут. Это не рассматривается», – сказал Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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